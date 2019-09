FROSINONE-ASCOLI 2-1

27' Troiano, 82' rig. Dionisi, 90+1' Paganini

FROSINONE (4-3-1-2): Bardi; Salvi, Brighenti, Ariaudo, Beghetto; Paganini, Maiello, Gori (59' Haas); Ciano (90+2' Capuano); Citro (67' Dionisi), Trotta. All. Nesta

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone (84' Andreoni), Valentini, Brosco, Valentini, Pucino; Petrucci, Troiano, Cavion (76' Gerbo); Ninkovic; Scamacca, Ardemagni (64' Rosseti). All. Zanetti

Ammoniti: Cavion (A), Beghetto (F), Petrucci (A), Ciano (F), Brighenti (F), Gerbo (A), Troiano (A), Paganini (F)

Espulsi: Brighenti (F)

Il Frosinone vince in rimonta contro l'Ascoli: la reazione di cui aveva parlato Nesta alla vigilia c'è stata. I suoi uomini rialzano la testa dopo il ko all'esordio contro il Pordenone (3-0) e lo fanno al Benito Stirpe. Il Frosinone parte forte nel primo tempo, ad andare in vantaggio però è l'Ascoli: la squadra di Paolo Zanetti passa in vantaggio al 27' con un colpo di testa di Troiano su un calcio di punizione. L'Ascoli chiude la prima frazione in vantaggio, nella ripresa il Frosinone fa la partita e ribalta il risultato. All'80' l'episodio che cambia l'inerzia della gara: calcio di rigore assegnato ai padroni di casa per un intervento su Salvi, Dionisi segna dal dischetto. In pieno recupero il Frosinone trova il vantaggio: cross di Beghetto da sinistra, Paganini di testa supera Lanni e completa la rimonta. Nel finale espulso Brighenti per doppia ammonizione. Il Frosinone vince 2-1, primi tre punti per Nesta.