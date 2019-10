Calendario Serie B, le partite e gli orari della 10^ giornata

Torna in campo per il turno infrasettimanale la Serie B. Otto partite sono in calendario martedì 29 ottobre, mentre mercoledì 30 chiudono il programma Benevento-Cremonese e Frosinone-Trapani. Spiccano Chievo-Crotone, Pisa-Salernitana e Perugia-Ascoli. Tutto il programma completo

Quando si gioca la decima giornata di Serie B?

La decima giornata del campionato di Serie B è distribuita su due giorni, tra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre. Ad aprire il quadro delle gare, le otto sfide in programma nella serata di martedì, mentre mercoledì si giocheranno i due posticipi: Benevento-Cremonese e Frosinone-Trapani.

Quali partite si giocano martedì 29 ottobre?

Ben otto le partite in programma nella serata di martedì, tutte con fischio d'inizio alle 21. La capolista Crotone, lanciata da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate, fa visita al Chievo affetto da "pareggite" (ben 5 segni X, come il Cosenza) al Bentegodi. Cerca il ritorno al successo,, che manca da tre turni, l'Empoli: al Castellani arriva uno Spezia in ripresa grazie ai sei punti ottenuti negli ultimi 180 minuti. Ritorno da ex a Pisa per Gian Piero Ventura con la sua Salernitana, chiamata a riscattare il bruciante pareggio incassato nel finale contro il Perugia nello scorso turno. Ripartenza è la parola d'ordine per i toscani, sconfitti sabato nel derby a Livorno. Il Pescara, reduce dal 4-0 imposto al Benevento, fa visita alla Juve Stabia che sin qui ha perso tre delle quattro partite giocate in casa. Sfida tra squadre a pari punti al Curi: il Perugia di Massimo Oddo, a quota 15, ospita l'Ascoli, unica realtà del torneo a non aver mai pareggiato sin qui. Chi vince stacca l'avversario e può avvicinare la vetta, oggi distante tre punti. Completano il calendario del martedì Cittadella-Livorno e Virtus Entella-Cosenza

Quali partite si giocano mercoledì 30 ottobre?

Mercoledì 30 ottobre sono in programma due gare, che chiudono il programma della decima giornata di Serie B. Alle 18.50 il Benevento di Pippo Inzaghi, coinquilino del Crotone in vetta, chiede continuità al suo campionato ospitando la Cremonese. Alle 21 il Frosinone di Alessandro Nesta, a caccia di punti per avviare la rincorsa alla zona playoff, attende il Trapani, ultimo in classifica, allo Stirpe.

Qual è il big match di giornata?

Campo centrale è il Bentegodi di Verona, dove nella serata di martedì il Chievo attende il Crotone, realtà più in forma del torneo. La squadra di Giovanni Stroppa, cinque punti nelle prime quattro giornate, ha messo il turbo da cinque turni a questa parte: sconfitte Juve Stabia, Pescara, Virtus Entella e Venezia, con il pari di Pisa nel mezzo, per un totale di 18 punti che valgono la vetta della classifica in coabitazione con il Benevento. A trascinare la squadra calabrese, le 6 reti del centravanti nigeriano Simy. Il Chievo è invece imbattuto da otto giornate (ha perso solo la gara d'esordio a Perugia) ma in casa ha vinto solo una partita su quattro, con il 2-0 all'Ascoli di due settimane fa. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Michele Marcolini di avvicinare proprio il Crotone, oggi distante 4 punti. Fischio d'inizio alle 21.

Il calendario della 10^ giornata di Serie B

Chievo-Crotone (martedì 29 ottobre, ore 21:00)

Cittadella-Livorno (martedì 29 ottobre, ore 21:00)

Empoli-Spezia (martedì 29 ottobre, ore 21:00)

Juve Stabia-Pescara (martedì 29 ottobre, ore 21:00)

Perugia-Ascoli (martedì 29 ottobre, ore 21:00)

Pisa-Salernitana (martedì 29 ottobre, ore 21:00)

Virtus Entella-Cosenza (martedì 29 ottobre, ore 21:00)

Benevento-Cremonese (mercoledì 30 ottobre, ore 18:50)

Frosinone-Trapani (mercoledì 30 ottobre, ore 21:00)