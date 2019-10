CHIEVO-CROTONE

In attesa del Benevento, chi farà la prima mossa è la capolista Crotone esaltata dai risultati: 5 gare utili consecutivi con 4 vittorie per gli uomini di Stroppa, formazione che convince per numeri (15 gol segnati e 7 concessi) oltre alla buona tenuta in trasferta: solo un ko a Cremona in questa stagione per i rossoblù