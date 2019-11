Danilo Russo, portiere della Juve Stabia, è diventato il primo calciatore professionista laureato in Calcio (scienze motorie - indirizzo Calcio, università San Raffaele di Roma). Russo ha discusso una tesi in parte autobiografica dal titolo “Il portiere moderno: ruolo traumatologia e prevenzione”.

Un laureato coi guanti

“Sono molto emozionato e contento di aver scelto questo corso di laurea che ha attirato la mia attenzione sin dall’inizio. È un percorso formativo importante per uno sportivo - sottolinea il giocatore napoletano - anche per incanalare e razionalizzare ciò che si conosce dello sport, approfondirlo al fine di essere più consapevoli di ciò che si fa quando si va in campo. Ringrazio l’Università San Raffaele e la Juve Stabia”. Danilo Russo ha commentato così il traguardo raggiunto. Si tratta della stessa facoltà frequentata dal portiere del Napoli Meret e da Laura Giuliani, portiere della Juventus Women e della Nazionale italiana. Quest'ultima, curiosità, il mattino dopo il ritorno dal Mondiale, era in facoltà a sostenere un esame.