Ritrova e restituisce portafogli: è di Inzaghi!

Una volta trovato il portafogli per terra, con contati e documenti, una 56enne donna di Benevento non ha esitato un istante nel consegnarlo ai carabinieri. Arrivata in caserma, però, la sorpresa: il portafogli in questione era di Pippo Inzaghi. L'allenatore giallorosso lo aveva smarrito nel parcheggio del supermercato di via Pietro Nenni, il luogo in cui la signora lo ha notato. La 56enne, dopo averlo raccolto, lo ha consegnato nelle mani dei carabinieri del Comando provinciale di Benevento, che hanno regolarmente provveduto ad avvertire l'ex centravanti campione del mondo nel 2006, ora alla guida della squadra capolista del campionato di Serie B, e a consegnargli il portafogli che aveva perso. Una disavventura a lieto fine per Pippo Inzaghi, che ha regolarmente recuperato contanti e documenti.