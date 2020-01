Serie B, il Pisa beffa la Cremonese al 93': vince 4-3 allo Zini

Si apre allo Zini di Cremona la 22esima giornata di Serie B: in campo due squadre separate da appena 3 punti in classifica. Guidata da Rastelli, la Cremonese (scivolata al quart'ultimo posto) è a caccia di un successo che manca dal 15 dicembre, quando allo Zini crollò il Perugia. A digiuno di vittorie dalla 16esima giornata anche il Pisa di D'Angelo. I padroni di casa cominciano bene: Deli a segno dopo appena 3', Palombi raddoppia al 24'. Ma il Pisa non resta a guardare e riduce le distanze al 36', con la rete di Minesso. In palio c'è una fetta di salvezza: quanto basta per dar vita a una partita spettacolare, fatta di colpi di scena fino all'ultimo secondo. Nell'arco di 2 minuti il Pisa si porta avanti con Masucci e Birindelli (che affondano il colpo al 52' e al 54'). Ma non è ancora finita: Piccolo risponde al 58' portando la situazione in parità. Sembra che la serata possa chiudersi con un pareggio, invece c'è ancora tempo per le sorprese: al 91' espulso per doppia ammonizione Terranova, padroni di casa in 10; 2 minuti dopo Pisano (entrato al 76' al posto di De Vitis) mette al tappeto la squadra di Rastelli con il gol-vittoria. Il Pisa si porta così a 29 punti in classifica staccando la Cremonese, ferma a quota 23.

Cremonese-Pisa 3-4

3' Deli (C), 24' Palombi (C), 36' Minesso (P), 52' Masucci (P), 54' Birindelli (P), 58' Piccolo (C), 90+3' Pisano (P)

Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia; Bianchetti (63' Zortea), Claiton, Terranova, Migliore; Arini, Gustafson, Deli (76' Gaetano); Piccolo, Palombi (69' Ceravolo); Ciofani. All.: Rastelli

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, De Vitis (76' Pisano), Benedetti, Lisi; Gucher, Marin, Pinato; Minesso (68' Siega); Masucci, Vido (85' Fabbro). All.: D'Angelo

Ammoniti: 51' Vido (P). 84' Pinato (P), 89' Pisano (P), 65' Piccolo (C), 69' Zortea (C)

Espulso: 90+1' Terranova (C)