Serie B, Empoli-Crotone 3-1: esordio vincente per Pasquale Marino

EMPOLI-CROTONE 3-1

17' Tutino (E), 20' Mancuso (E), 40' Crociata (C), 61' Henderson (E)

Esordio positivo per Pasquale Marino, che vince la prima gara sulla panchina dell'Empoli. L'allenatore ex Catania, che è subentrato all'esonerato Roberto Muzzi, ha condotto gli azzurri a una vittoria che mancava da ben sei partite (tre sconfitte e tre pareggi in questo ciclo di gare). Al Castellani cade il Crotone, che subisce il secondo ko consecutivo dopo quello contro lo Spezia. La squadra di Stroppa ha perso così la possibilità di superare il Pordenone e prendersi il secondo posto in classifica. L'Empoli parte subito forte e costruisce due clamorose palle gol con Bajrami: sulla prima c'è il salvataggio di Mazzotta sulla linea, sulla seconda si supera Cordaz. Il gol e nell'aria e arriva al 17', con Tutino che supera Mustacchio e batte il portiere del Crotone. Il raddoppio arriva dopo appena tre minuti: Spolli si perde Mancuso, che batte Cordaz con un bel tiro dalla distanza. Lo stesso Mancuso, poco dopo, si presenta davanti al portiere del Crotone ma calcia a lato, perdendo l'occasione per il 3-0. Dopo una mezz'ora di dominio dell'Empoli, si vedono gli ospiti: da Maxi Lopez a Benali, conclusione deviata da Romagnoli sul fondo. Crociata ci prova al 37' e riesce a riaprire la partita al 40', con un tiro dalla distanza che non viene trattenuto da Brignoli. Si chiude così il primo tempo, con l'Empoli in vantaggio per 2-1.

Henderson la chiude, finisce 3-1

Gli azzurri ricominciano a giocare nella ripresa e hanno subito un'occasione con Bajrami, che però è lento nella conclusione e si fa recuperare. Al 56' Maietta si vede annullare un gol per fuorigioco dopo una bellissima azione, ma il 3-1 è rimandato solo di qualche minuto. Al 61', infatti, Henderson chiude con un diagonale vincente un bel contropiede dei padroni di casa. L'Empoli gestisce bene la gara nel finale, solo negli ultimi minuti il Crotone ci prova con Gerbo e Ruggiero. Ma finisce 3-1, con Pasquale Marino che può così festeggiare la vittoria nella sua gara d'esordio sulla panchina azzurra.