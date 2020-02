Serie B, i risultati della 22^ giornata: scatto del Frosinone di Nesta. Pordenone ko

Nesta vince contro l'Entella e si rilancia per la promozione diretta. Rallenta il Pordenone. Successo per il nuovo Ascoli di Abascal contro il Livorno, ancora ko. Tre punti anche per il Cittadella

Importanti risultati nella zona alta della classifica di B durante il sabato pomeriggio. Il Frosinone di Nesta - che partiva appaiato con l'Entella a pari punti - vince lo scontro playoff contro la squadra di Boscaglia: un 1-0 firmato da una magia di Dionisi nel secondo tempo, che risolve il match con un destro a giro precisissimo: palo e gol. E tre punti per il Frosinone, che sale così al terzo posto pari al Crotone (impegnato alle 18). Rallenta invece il Pordenone, momentaneamente ancora secondo in classifica ma ko contro lo Spezia, vincente 1-0 grazie a un gol di Matteo Ricci: la squadra di Italiano torna così nella zona playoff a quota 31. Dunque, due vittorie nette - entrambe per 3-0 - per Ascoli e Cittadella. Il nuovo Ascoli di Abascal, subentrato all'esonerato Paolo Zanetti dopo i tre ko consecutivi, trova i tre punti grazie a due nuovi colpi nel mercato di gennaio: Trotta (all'esordio assoluto) fa doppietta, in mezzo la rete di Morosini. Con un Livorno sempre più in crisi e sempre all'ultimo posto in classifica. Vittoria, come detto, anche per il Cittadella, che supera il Trapani 3-0 grazie ai gol di Proia, Diaw e Pavan, e rimane sul treno playoff.