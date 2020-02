Cosenza, Braglia verso l'esonero: Pillon favorito per la successione

Dopo la sconfitta contro il Benevento, la quinta consecutiva, il Cosenza ha deciso per l'esonero di Piero Braglia. Per la successione favorito Pillon, Bisoli l'alternativa

Cinque sconfitte consecutive, l'ultima in casa contro il Benevento, e terzultimo posto in classifica nel campionato di Serie B: i recenti risultati negativi hanno convinto il Cosenza a cambiare. La società rossoblù ha ormai deciso per l'esonero di Piero Braglia, allenatore che ha condotto il club alla promozione dalla Serie C due anni fa ottenendo una bellissima salvezza nella scorsa stagione. La sua avventura a Cosenza, però, si concluderà con la sconfitta interna subita contro il super Benevento di Pippo Inzaghi, la società ha scelto di cambiare per provare a dare una scossa all'ambiente e alla squadra.

Avanza Pillon, Bisoli alternativa

Per la successione salgono le quotazioni di Bepi Pillon, lo scorso anno al Pescara. È lui il grande favorito per il dopo Braglia sulla panchina del Cosenza. L'alternativa è rappresentata da Pierpaolo Bisoli, ex Padova. Gli altri due nomi valutati sono quelli di Alfredo Aglietti e Stefano Colantuono, che però non sarebbero convintissimi di accettare il progetto Cosenza qualora arrivasse la chiamata della società rossoblù.