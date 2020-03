Cremonese, Rastelli esonerato: in arrivo Bisoli. Le ultime news sull'allenatore

La Cremonese cambia ancora: via Rastelli, esonerato per la seconda volta in stagione. Sarà sostituito da Bisoli che dovrà prima risolvere il contratto in essere col Padova

Ancora un cambio di allenatore, sulla panchina della Cremonese. Il club infatti ha deciso di esonerare per la seconda volta in stagione Massimo Rastelli. "L’U.S. Cremonese comunica che il tecnico Massimo Rastelli è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Al tecnico va il ringraziamento di proprietà e società per il lavoro svolto alla guida dei grigiorossi. L’allenamento del pomeriggio sarà diretto dai preparatori atletici Stefano Taparelli e Cristian Freghieri" si legge sul sito ufficiale della società. Il sostituto è stato già individuato: si tratta di Pierpaolo Bisoli, che sarà annunciato non appena sarà risolto il suo precedente contratto col Padova.

Quarto cambio in panchina

Per la Cremonese si tratta del quarto cambio in panchina. I grigiorossi avevano cominciato la stagione con Massimo Rastelli, esonerato dopo sette giornate per far posto a Marco Baroni. Quest’ultimo ha guidato la squadra per altri dodici turni, prima di lasciare nuovamente il posto a Rastelli. Ma per la dirigenza del club, che non vuole rischiare di retrocedere, è giunta l’ora di un’altra svolta.