Nella prima gara della 36^ giornata, il Crotone supera 5-1 il Livorno e adesso aspetta il risultato dello Spezia impegnato contro la Cremonese per festeggiare la promozione: se lo Spezia non vince, la squadra di Stroppa è aritmeticamente in A

Cinque gol, in attesa della festa. Il Crotone supera senza problemi il Livorno, facendo un altro passo verso la promozione in Serie A, che potrebbe arrivare già questa sera, nel caso lo Spezia, impegnato contro la Cremonese, non dovesse vincere.



Intanto la squadra di Stroppa ha fatto il suo dovere battendo 5-1 il Livorno ultimo in classifica, ostacolo superato dopo lo spavento iniziale con il gol di Trovato dopo 12'. Il Crotone risponde con Zanellato alla mezz'ora, Simy la ribalta poco dopo e Gerbo mette il risultato al sicuro prima dell'intervallo. Nella ripresa, nel giro di 4', c'è ancora spazio per Molina e di nuovo Simy (su rigore), che portano a 5 i gol complessivi, sempre utili nel remoto caso in cui si dovesse ricorrere alla differenza reti.



Remoto perché, come detto, il Crotone (attualmente secondo in classifica) aspetta solo che lo Spezia terzo (contro la Cremonese tredicesima) non vinca: in quel caso sarebbe immediatamente promosso in A, gran ritorno due anni dopo la retrocessione. Altrimenti festa rinviata, con altri due turni (cioè due "match point" a disposizione): solo nel caso il Crotone perdesse le prossime due e lo Spezia vincesse sempre ci sarebbe un arrivo a pari punti, con scontri diretti in perfetta parità (2-1, 1-2) che renderebbe necessario il ricorso alla differenza reti. Ipotesi davvero lontana: per il Crotone, la Serie A è molto più vicina.