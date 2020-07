Dopo la vittoria sul Livorno, il Crotone ha dovuto attendere il risultato di Cremonese-Spezia per avere la certezza della promozione in A. I giocatori, all'aeroporto di Pisa, fanno ritardare la partenza del volo per seguire i minuti finali. E poi esplode la festa, anche in città

