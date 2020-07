Le parole che escono con fatica e l’emozione che più volte rischia di prendere il sopravvento. Eppure quel discorso fatto in conferenza stampa (immagini TeleReggio), Alessandro Spanò lo ha preparato con cura maniacale e lo ha riletto più e più volte nelle scorse settimane. Lui, capitano della Reggiana che solo una settimana fa conquistava la promozione in Serie B dopo aver battuto il Bari nella finale playoff, adesso ha deciso di lasciare il mondo del calcio ad appena 26 anni per proseguire gli studi dopo aver conseguito la laurea appena 24 ore dopo la festa promozione e aver ottenuto una borsa di studio che gli ha permesso di ottenere l’ammissione in una Business School internazionale . A Shanghai in Cina , la nuova tappa di Alessandro Spanò, ormai ex difensore della Reggiana, partirà proprio da lì.

"Tutto ha avuto un senso. Col Bari ultima partita, il mio destino è compiuto"

"Credo che il destino giochi con le nostre vite per dare, a tempo debito, un senso a tutto ciò che nei momenti più difficili sembra non averne. Mercoledì sera, guardando i volti e gli occhi di chi mi era vicino, ho realizzato che tutto, ogni singolo istante, ha avuto senso", le prime parole del discorso di addio al calcio pronunciato da Spanò in conferenza stampa. "Il mio destino si è intrecciato con quello di questa città. Mi ha chiesto di fare con lei un viaggio, fianco a fianco, e accompagnarla dove merita. Così ci siamo presi per mano, e siamo arrivati in vetta. Ce l’abbiamo fatta, insieme. Non poteva essere diversamente, perché quella finale, come non avrei potuto immaginare neanche nelle migliori sceneggiature di un film a lieto fine, era la mia ultima partita. Il mio destino è compiuto", prosegue visibilmente emozionato il ragazzo.

"Continuate a sorridere, sarebbe un regalo enorme"

Spanò che spiega i motivi che lo hanno portato compiere questa scelta: “Ora devo seguire ancora una volta il mio cuore. Ci sono altre parti dentro di me che sgomitano per avere spazio, ed è giunto il loro momento. E' il momento di prendere un’altra strada, che da oggi mi porterà lontano dai campi di calcio. In questi mesi, per non distrarci dall’obiettivo comune, non ho potuto condividere con nessuno un altro traguardo personale: una borsa di studio e l’ammissione in una Business School internazionale. Comincia un nuovo capitolo di questo gioco infinito che è la vita. Il mondo mi sta aspettando. Forse sono un po’ matto, ma la ragione non ha sempre ragione". Finale dedicato ai ringraziamenti: "Non posso che ringraziare chiunque abbia fatto parte di questa favola. Vi ringrazio tutti per avermi fatto vivere degli anni meravigliosi. Mi auguro di aver lasciato qualcosa, in campo ma soprattutto fuori, perché io ho ricevuto tantissimo. Dopo una settimana di gioia, vi chiedo di continuare a sorridere, sarebbe l’ultimo enorme regalo che mi fareste. Le mie ultime parole vogliono essere un semplice invito: inseguite il vostro vero significato e vivrete per sempre un sogno. Un abbraccio, per sempre vostro, Alessandro".