Promossi in B dopo 21 anni di attesa, i tifosi della Reggio Audace - come è denominato oggi il club dopo il fallimento del 2018 - sognano ora un altro salto di categoria per ritrovare i fasti di un tempo. In passato, infatti, grandi calciatori hanno vestito la maglia della squadra emiliana, compresi un portoghese arrivato 2° al Pallone d'Oro del 1987 e un mitico personaggio di Holly&Benji! Ripercorriamo insieme tutti i big della storia della Reggiana