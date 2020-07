Serie B, ultima giornata: i risultati LIVE

La Serie B emette gli ultimi verdetti: con Benevento e Crotone già in Serie A restano da stabilire la griglia playoff ma anche le squadre che potranno ancora giocarsi la salvezza. Occhi puntati in particolare su Chievo-Pescara, Frosinone-Pisa e Salernitana-Empoli. In coda Trapani-Crotone, Cosenza-Juve Stabia, Venezia-Perugia e Ascoli-Benevento. Diretta DAZN1