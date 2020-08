I playoff sfumati proprio all'ultima curva, l'avventura sulla panchina della Salernitana che termina dopo appena una stagione. A pochi giorni dal saluto al club e ai tifosi con una lettera, Gian Piero Ventura fa alcune precisazioni in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Per prima cosa non è vero che mi sono dimesso ", sottolinea l'ex allenatore dei granata. " Ho deciso invece di non rinnovare il contratto , come mi era stato chiesto più volte nel corso della stagione. La società mi aveva preso per ricostruire e io credo di aver gettato le basi giuste per tornare competitivi, valorizzando tanti giovani come Maistro e Lombardi. Certo fa rabbia restare in zona promozione per quattro mesi di fila e poi sprecare tutto all'ultima giornata ".

"Maistro lo stavo per togliere..."

Un ko interno contro lo Spezia costato carissimo. E che ha scatenato il web soprattutto per le reazioni di Claudio Lotito: come si vede da un video che ha fatto il giro dei social, in cui Lotito, a cena in un ristorante, ha criticato le scelte tecniche dell'allenatore. "Perché non ho cambiato Maistro come chiedeva il presidente? Stavo per farlo, aspettavo che il pallone uscisse dal campo ma poi il giocatore è stato espulso", puntualizza Ventura. "Questo video non c'entra niente con le mie decisioni. Capisco la tensione del presidente, la rabbia per il risultato. Ma il mio rapporto con lui non cambia: ci conosciamo da anni, continuo a volergli bene e spero anche lui a me"