Semifinali Playoff Serie B: via con Chievo-Spezia

Chi seguirà Benevento e Crotone in Serie A? Con un altro posto in palio e dopo i quarti di finale, ci sono ancora quattro squadre in corsa per il posto mancante. Nel weekend si giocheranno le partite di andata delle semifinali playoff di Serie B, con gare di ritorno in calendario tra l'11 e il 12 agosto in casa della squadra meglio classificata in campionato. Si parte questa sera alle 21 con Chievo-Spezia: i veronesi, sesti a fine stagione con 56 punti, hanno superato il turno precedente grazie all'1-1 contro l'Empoli, e sfideranno i liguri, terzi con 61 punti. Domenica sera, sempre alle 21, sarà tempo di Frosinone-Pordenone: la squadra di Alessandro Nesta è reduce dalla vittoria last minute al 121' sul campo del Cittadella, con il 2-3 segnato da Ciano, e ospiterà quella di Attilio Tesser, quarta al termine della sua prima stagione di B con 58 punti. Il regolamento delle semifinali playoff non prevede supplementari e rigori in caso di parità dopo i due match: avanti la squadra che ha concluso la stagione regolare con un miglior piazzamento. In palio c'è la finalissima, in programma tra il 16 e il 20 agosto.