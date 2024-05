Domani con Palermo-Samp via al turno preliminare dei playoff. Settore ospiti del Barbera aperto solo ai residenti in Liguria titolari di tessera del tifoso, quindi in Sicilia sarà ridotta la presenza di tifosi blucerchiati. Per questo un centinaio si sono ritrovati oggi all’aeroporto di Genova, per salutare e caricare la squadra in partenza verso Palermo. Cori, fumogeni e grande entusiasmo all'arrivo del pullman della squadra di Pirlo. Il match domani alle 20.30 su Sky Sport Calcio

