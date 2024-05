Anche Gabrielloni del Como al Premio Cesarini

In attesa di conoscere il nome del calciatore di Serie A che si aggiudicherà il Premio Cesarini 23/24, giunto alla sua nona edizione, si è concluso il campionato di Serie B. Il vincitore è Leo Stulac del Palermo, autore del gol del pareggio contro lo Spezia al minuto 103’. L’appuntamento è fissato per lunedì 27 maggio al Teatro Pergolesi di Jesi (An), dove alle ore 16 si svolgerà un Talk-Show. A seguire cena di gala all’Hotel Federico II di Jesi alle ore 21. Oltre al ct della Nazionale Italiana Luciano Spalletti, saranno presenti, tra gli altri, il Presidente Lega Serie B Mauro Balata, l’allenatore del Milan degli Immortali Arrigo Sacchi, l’ex calciatore Campione del Mondo Marco Tardelli, il portiere jesino ex Lazio e Nazionale Luca Marchegiani, il Campione del Mondo ex Inter Alessandro Altobelli, Nicola Berti, Giuseppe Baresi, l’ex bomber Juventus Fabrizio Ravanelli e tanti altri. Inoltre riceverà il Premio Cesarini il bomber jesino del Como Alessandro Gabrielloni promosso in Serie A.