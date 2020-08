IL CAMMINO DELLE DUE SQUADRE

Una gara in più per il Frosinone di Nesta in questi playoff, spareggi con importanti rimonte alle spalle. Dopo essere stati in svantaggio 2-0 a Cittadella, nel primo turno i gialloblù hanno rimontato nei 90’ e segnato il gol qualificazione del 3-2 al 121’ con Ciano. Da ricordare come, se al termine dell’extra-time il risultato fosse rimasto sul 2-2, sarebbero passati i veneti in virtù del 5° posto nella regular season