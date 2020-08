"Tornare qui è una scelta di cuore". Ha trattenuto a fatica l'emozione Pantaleo Corvino, tornato nella sua Lecce a quindici anni di distanza. Il nuovo responsabile dell'area tecnica del club salentino, appena retrocesso in B, è stato presentato questa mattina alla presenza di tutto il Cda (tranne René De Picciotto). "Ripartire in fretta dopo una retrocessione dolorosa è un segnale forte che vogliamo dare - ha spiegato il presidente Sticchi Damiani -. Ci voleva una sorta di scossa elettrica che desse subito energia a tutti noi ed essere riusciti a convincere una figura come quella di Pantaleo Corvino rappresenta un'operazione forte. Insieme agli altri soci abbiamo deciso di aprire una nuova era".



"Sono emozionato e non è una frase di circostanza - ha ammesso Corvino -. Onestamente non mi attendevo una accoglienza del genere: grazie a tutti i soci del club che hanno deciso di puntare su di me, in primis al presidente, e un saluto affettuoso anche a chi non è presente, compresi i nostri tifosi. Non sono un tipo a cui piace guardare indietro, ma preferisco guardare in faccia il presente, motivo per cui sono molto felice di poter riabbracciare questi colori. Non ho mai dimenticato le mie radici, la mia è stata una scelta di cuore. Il mio obiettivo è creare un patrimonio grazie alla crescita di talenti, cosa che ho sempre cercato di fare in tutti i posti in cui ho lavorato. C'è tanto lavoro da fare perché in Serie A c'erano 10 giocatori arrivati in prestito da altre squadre e oggi non ci sono più. Cercherò di dare il meglio e se possibile anche di più di quello fatto sino ad oggi. Lo farò per la mia gente, per la società e per tutti coloro che seguono questi colori. Il mio desiderio è, quando finirò il mio ciclo, lasciare il Lecce dove lo lasciai quindici anni orsono. Unica preghiera fatta al presidente è quella di non mettermi fretta, ma sono tornato a Lecce per vincere".