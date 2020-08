Italiano: "Siamo entrati nella storia del club"

La soddisfazione dell'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano dopo la promozione in Serie A, al termine del doppio confronto contro il Frosinone nella doppia finale playoff: "Il vantaggio del doppio risultato ce lo siamo tenuti stretti, è stata una partita sofferta - le parole di Italiano a Dazn - era impensabile, anche per il sottoscritto, qualcosa come questo. Alla fine, però, ci abbiamo sempre creduto, è stato un crescendo ed abbiamo raggiunto un risultato incredibile. Ho detto ai ragazzi che era importante restare nella storia del club: ce l'abbiamo fatta, è un traguardo fantastico". La prima promozione in Serie A dello Spezia è arrivata al termine di un percorso non sempre semplice, ma ricco di soddisfazioni: "Ricordo l'inizio del campionato, quando le cose andavano male - spiega Italiano - ho sofferto: i ragazzi lavoravano bene, ma non arrivavano i risultati. Dopo mesi siamo qui ad alzare una coppa, tutto ciò è fantastico. Queste sono emozioni straordinarie". L'allenatore ha voluto dedicare un pensiero anche ai tifosi: "Non era facile ricominciare con uno stadio vuoto. Anche oggi sentivamo i tifosi fuori dall'impianto, festeggiare con loro è stato motivo d'orgoglio. Siamo riusciti a regalargli un sogno ed è bellissimo".