Nella seconda giornata di B la Reggina batte il Pescara: ancora in gol Menez. Successi esterni del Lecce, sul campo dell'Ascoli, della Reggiana contro la Virtus Entella e del Frosinone, che dopo il ko all'esordio batte 2-0 il Venezia. Ancora un pari per il Monza, con Boateng che fa il suo esordio, e per la Spal, beffata al 94' dal Cosenza

Dopo il successo della Salernitana in casa del Chievo che ha aperto la seconda giornata di B, trovano il successo anche Reggina (con Menez ancora in gol), Lecce e Reggiana, che salgono tutte a quota 4 punti in una classifica senza squadre a punteggio pieno. Ancora un pareggio per il Monza, 0-0 con l'Empoli: esordio per Boateng entrato nel finale. Pari-beffa anche per la Spal, che conduceva sul Cosenza fino al 94'. Dopo la sconfitta all'esordio, il Frosinone trova la vittoria sul campo del Venezia.



CHIEVO-SALERNITANA 1-2



24' Mogos (C), 34' Tutino (S), 64' Djuric (S)



CHIEVO (4-4-2): Seculin; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Bertagnoli (46' Canotto), Palmiero (77' Zuelli), Obi, Garritano (77' Morsay); Djordjevic (67' De Luca), Fabbro (77' Pucciarelli). All. Aglietti

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz (90' Curcio), Schiavone (57' Capezzi), Di Tacchio, Cicerelli (81' Veseli); Djuric (81' Gondo), Tutino (90' Lombardi). All. Castori





ASCOLI-LECCE 0-2



54' Mancosu, 66' Henderson



ASCOLI (4-3-3): Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis (46' Corbo), Sarzi; Cavion (75' Gerbo), Donis (68' Beretta), Saric; Chiricò, Bajic (60' Vellios), Cangiano (75' Malle). All. Bertotto.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Zuta (50' Tachtsidis), Lucioni, Meccariello, Calderoni; Henderson, Majer (70' Maselli), Mancosu; Adjapong, Coda (81' Stepinski), Listkowski (81' Lo Faso). All. Corini.



EMPOLI-MONZA 0-0





EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Ricci (59' Haas), Stulac, Bandinelli (72' Damiani); Moreo; La Mantia, Mancuso. All. Dionisi

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Paletta, Bellusci, Sampirisi; Armellino (68' Frattesi), Barberis, Colpani (68' Barilla); Pepin Machin (79' Boateng); Mota Carvalho, Gytkjaer (75' Maric). All Brocchi



REGGINA-PESCARA 3-1



23' e 27' Liotti (R), 44' Menez (R), 70' Maistro (P)



REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Gasparotto, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Menez, Denis. All. Toscano

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Drudi, Scognamiglio, Jaroszynski; Memushaj, Valdifiori, Busellato; Galano, Maistro; Ceter. All. Oddo



SPAL-COSENZA 1-1



48' Salamon (S), 94' Tiritiello (C)



SPAL (3-5-2): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Valoti, Missiroli, Sa. Esposito, D’Alessandro; Paloschi, Se. Esposito. All Marino

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Corsi, Sciaudone, Bruccini, Bittante; Baez; Bahlouli, Carretta. All. Occhiuzzi



VENEZIA-FROSINONE 0-2



58' Novakovich, 71' Szyminski



VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini, Lakicevic, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Lollo (42’ st Zuculini), Fiordilino, Firenze (24’ st Zigoni) Aramu; Monachello (20’ st Longo), Capello. All. Dionisi

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Tabanelli (24’ pt Gori, 5’ st Haas), Beghetto; Dionisi (35’ Ciano), Novakovich. All. Nesta



VIRTUS ENTELLA-REGGIANA 0-2



43' Mazzocchi, 88' rig. Varone



VIRTUS ENTELLA (4-3-3): Borra; De Col, Poli, Chiosa, Costa; Crimi, Paolucci, Brescianini; Morosini, Brunori, De Luca. All. Boscaglia

REGGIANA (3-4-1-2): Cerofolini; Rossi, Espeche, Martinelli; Zampano, Muratore,, Radrezza, Ajeti; Kirwan; Zamparo, Mazzocchi. All. Alvini