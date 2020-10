Monza, due positivi al Covid: sono asintomatici

Due positivi al Covid nel Monza. A comunicarli lo stesso club in una nota ufficiale: "Dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguiti - si legge - sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra". La società non precisa l'identità dei due tesserati e specifica che "i due giocatori, completamente asintomatici, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore". Negativi invece tutti gli altri tamponi eseguiti sul gruppo squadra allenato da Cristian Brocchi.