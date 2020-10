Berlusconi sorride, è negativo al primo tampone

Positivo dal 2 settembre, era stato ricoverato all'ospedale San Raffaele e dimesso il 14 settembre. Nelle prossime ore è atteso il risultato di un nuovo tampone per l'ex premier. In caso di confermata negatività, potrebbe partecipare alle nozze del figlio Luigi. Anche Marina Berlusconi è ormai guarita dal Covid

Silvio Berlusconi potrebbe essere sulla via di guarigione dalla positività al coronavirus. Il proprietario del Monza, infatti, è risultato negativo al primo tampone di controllo effettuato e ora attende il risultato del secondo per potersi considerare uscito a tutti gli effetti dal virus contratto lo scorso 2 settembre e che lo ha costretto al ricovero presso il San Raffaele di Milano. Se si dovesse confermare la negativit potrebbe partecipare al matrimonio del figlio Luigi che a Milano si sposa con Federica Fumagalli in forma strettamente privata.

leggi anche

Berlusconi dimesso: "Prova più dura mai superata"

Berlusconi era stato dimesso il 14 settembre dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato nella notte di giovedì 3 settembre. "Anche questa volta l'ho scampata bella - erano state le sue prime parole al momento delle dimissioni- è stata la prova più pericolosa della mia vita e lo dico con emozione". L'ex premier ha trascorso questo periodo di isolamento ad Arcore e già il 29 settembre Adriano Galliani, in occasione della partita di Coppa Italia giocata dal Monza contro la Triestina, aveva riferito di un primo tampone negativo, notizia poi non seguita da conferme ufficiali. In questi giorni anche Marina Berlusconi è ormai guarita dal coronavirus ed è tornata al lavoro in Mondadori.