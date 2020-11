Aveva acquistato pesce per 3 mila euro in una pescheria di Salerno, ma non lo sapeva. Milan Djuric, calciatore della Salernitana, è stato vittima di un furto di carta di credito ma le indagini della Squadra Mobile della Questura di Salerno hanno portato a una misura cautelare in carcere emessa dal gip salernitano, con il beneficio dei domiciliari, nei confronti di un 35enne di Eboli, che deve rispondere di furto aggravato, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.