Berlusconi: "Monza, l'obiettivo è la Serie A"

Parla il presidente del Monza: "Questa squadra è un presente di cui vado orgoglioso. Il Covid ci ha penalizzato in quest'inizio di stagione, ma affrontiamo il campionato con l'obiettivo di andare in Serie A in un anno. Poi ci sarà l'Europa, lo scudetto, vedremo. Il Milan è la passione della mia vita, sono contento che sia in testa al campionato puntando sui giovani"

Dopo un inizio di campionato difficile, il Monza si è definitivamente sbloccato e ha ottenuto due importanti vittorie contro Cittadella e Frosinone. La squadra di Brocchi ha iniziato la sua scalata verso il grande obiettivo stagionale, la promozione in Serie A, come confermato anche dal presidente Silvio Berlusconi: "Il Monza è il mio presente, di cui sono molto orgoglioso – le sue parole alla trasmissione Rai "Che Tempo Che Fa" - Il Covid ci ha fortemente penalizzato, togliendoci molti dei nostri migliori giocatori in queste prime giornate. Nonostante questo, stiamo affrontando la Serie B con un obiettivo solido e molto preciso: arrivare in un anno in Serie A. Poi, chissà, lo scudetto, l'Europa, vedremo".