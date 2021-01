L'ultima sconfitta interna contro il Chievo, la terza consecutiva in campionato, è costata la panchina a Pierpaolo Bisoli . L'allenatore non è più alla guida della Cremonese , che lo ha sollevato dall'incarico dopo un inizio di stagione piuttosto deludente in Serie B. A comunicare l' esonero di Bisoli è stata la stessa società grigiorossa questa nota apparsa sul proprio sito ufficiale: " U.S. Cremonese comunica che il signor Pierpaolo Bisoli è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra . Al tecnico e al suo staff va il ringraziamento di proprietà e società per il lavoro svolto alla guida dei grigiorossi". Arrivato lo scorso marzo, nella passata stagione Bisoli è riuscito a portare la Cremonese alla salvezza. In questa annata, dopo le prime 17 giornate , ha collezionato appena 15 punti , frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e ben 8 sconfitte: quartultimo posto e piena zona playout . Da qui la decisione dell'esonero.

Panchina a Pecchia

La Cremonese non si è fatta trovare impreparata e ha già scelto il sostituto per la panchina. Il nuovo allenatore sarà Fabio Pecchia, che è stato ufficialmente annunciato dal club: "U.S. Cremonese - si legge sempre sul sito della società - comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Sig. Fabio Pecchia. Nato a Formia il 24 agosto 1973, ex centrocampista di Juventus, Torino, Sampdoria, Napoli e Bologna Pecchia ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2011 guidando Gubbio, Latina, Hellas Verona, Fukuoka e Juventus Under 23". Pecchia esordirà in campionato il prossimo 17 gennaio in trasferta contro il Pescara e avrà il compito di risalire la classifica.