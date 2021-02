Nuovo ribaltone in casa Brescia, con il presidente Cellino che ha deciso di esonerare Davide Dionigi. L'allenatore paga i 21 punti in classifica, soltanto due in più rispetto alla zona playout: si tratta dunque del terzo cambio in panchina dopo 20 turni di campionato, dopo l'addio a Luigi Del Neri dopo sole due giornate e il successivo esonero di Diego Lopez, sostituito proprio da Dionigi. Il presidente del Brescia sta valutando in queste ore il possibile sostituto, con la squadra che verrà momentaneamente affidata a Daniele Gastaldello, ex difensore del Brescia e già nominato allenatore per un breve periodo nel momento del passaggio dalla gestione Lopez a quella Dionigi: con Gastaldello in panchina, il Brescia conquistò un punto sul campo della Cremonese l'8 dicembre scorso. Sarà ancora una volta lui a guidare la squadra nella sfida di sabato contro il Cittadella.