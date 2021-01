Anche il mercato della B sta entrando nei suoi ultimi giorni di trattative. Quali sono stati i colpi piazzati fin qui dai club in questo gennaio? Ecco tutti gli acquisti e le cessioni squadra per squadra (in ordine alfabetico). Non mancano i movimenti con la Serie A e con l'estero. Dati Transfermarkt

TUTTI GLI ACQUISTI UFFICIALI DELLA SERIE A