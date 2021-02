Nuovo ruolo per l'ex difensore dell'Inter che entra a far parte del management del club arancioneroverde. Cordoba sarà socio e Consigliere Delegato per l’area sportiva del Venezia

Ivan Ramiro Cordoba riparte dal Venezia. L'ex difensore dell'Inter, tra i protagonisti dello storico Triplete con il club nerazzurro nel 2010, entra a far parte della società arancioneroverde con il ruolo di socio e Consigliere Delegato per l'area sportiva. Un innesto importante per il management del club attualmente in zona playoff in Serie B: come spiegato dallo stesso Venezia, Cordoba si occuperà di rafforzare i rapporti istituzionali e sportivi del club e permetterà alla società di incrementare la propria visibilità a livello internazionale. Arrivato in Italia nel 2000 e terminata la carriera da calciatore dopo aver vinto tutto con l'Inter nel 2012, Cordoba è rimasto nel mondo del calcio anche dopo il ritiro. Ha fatto parte della dirigenza nerazzurra fino al 2014, poi ha curato diverse operazioni di calciomercato in veste di agente e intermediario. Anche con il Venezia dovrebbe occuparsi del mercato, specialmente in riferimento alle operazioni con il Sudamerica.