Al Brianteo il Monza cade battuto da una doppietta di Palombi in avvio di gara. Boateng potrebbe riaprirla nella ripresa ma sbaglia un rigore. Ora l'Empoli capolista può allungare, mentre il Monza può perdere il secondo posto in classifica

Una doppietta di Palombi nei primi 12’ fa inciampare il Monza di Brocchi nell’anticipo della 23esima giornata di Serie B. Sfuma quindi per i brianzoli l’occasione di portarsi momentaneamente a -1 dall’Empoli, mettendo pressione alla capolista (impegnata sul campo della Spal), che ha ora la possibilità di incrementare il proprio vantaggio in classifica, rimasto di 4 punti.



Oltre al fatto che, adesso, il Monza deve guardarsi anche alle spalle, con il secondo posto non più così certo. Chievo, a pari punti e in serie positiva da 13 giornate (domenica contro il Brescia) e Salernitana (due punti sotto, che ospiterà il Vicenza) punteranno al sorpasso, mentre il Cittadella (che gioca con il Pordenone) può tentare l'aggancio.

Boateng sbaglia un rigore

Al Brianteo festeggia dunque il Pisa, che si rilancia nella corsa per un posto playoff, riscattandosi dopo il pari beffa di una settimana fa, quando si fece rimontare due reti dalla Salernitana, con pareggio al 93’. Brocchi parte con il tridente Boateng-Diaw-Mota (con Balotelli che parte dalla panchina), ma a pungere è Palombi dopo appena 7’, insaccando a porta vuota dopo aver saltato Di Gregorio in uscita. Passa un minuto e sempre Palombi sciupa l’occasione del raddoppio immediato, che arriva comunque poco dopo, al 12’, con un gol simile al primo, nato da un lancio in profondità che coglie impreparata la difesa del Monza.



Frattesi e Boateng sfiorano il gol che potrebbe riaprirla, entra anche Balotelli, ma è il “Boa” ad avere l’occasione più clamorosa e a sprecarla, quando al 63’ si fa parare da Gori un calcio di rigore. Nel finale si vede anche Balotelli, che in pieno recupero, di testa, non centra la porta su un invitante cross di Donati.



MONZA-PISA 0-2

7' e 12' Palombi





MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Sampirisi; Frattesi, Scozzarella (79' Barberis), Barillà (33' Colpani, 80' Ricci); Boateng (80' D'Alessandro), Diaw (56' Balotelli), Mota. All. Brocchi



PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Varnier, Caracciolo, Lisi (69' Belli); Gucher (81' Beghetto), Quaini (74' De Vitis), Mazzitelli; Siega; Marconi (69' Vido), Palombi (81' Marsura). All. D'Angelo



Ammoniti: Bellusci, Frattesi, Barillà, Birindelli, Mazzitelli, Quaini

Al 65' Gori (P) para un calcio di rigore a Boateng (M)