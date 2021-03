Equilibrio e poche emozioni: Ascoli-Cremonese 0-0

approfondimento

Poche emozioni e un punto a testa tra Ascoli e Cremonese nell’anticipo della 30^ giornata di Serie B. Al Del Duca partita senza gol tra la squadra di Sottil e quella di Pecchia, in una partita che ha concentrato le occasioni per sbloccare il risultato di parità sopratttutto nel primo tempo: ritmi alti in partenza, con la Cremonese vicina al vantaggio al 6' con Gaetano che assiste Ciofani su rinvio errato di Leali. Salva Brosco. La risposta dei padroni di casa è in un tentativo di Bidaoui all'8': conclusione a lato dopo uno slalom su due avversari. Castagnetti - a segno da 60 metri sul campo della Virtus Entella nello scorso turno - prova a far male dalla distanza ma la palla termina sul fondo, poi l'Ascoli si fa avanti con Sabiri e Kragl. La miglior occasione è della Cremonese al 23': Leali salva sulla conclusione di Gaetano. Penultima chance del primo tempo, prima che Bidaoui sprechi dopo aver messo a sedere Ravanelli. I ritmi si abbassano nel secondo tempo, dove è la Cremonese a sprecare con Buonaiuto che, dopo aver saltato Leali, calcia clamorosamente fuori a porta vuota. Nel finale i tentativi di Dionisi per l'Ascoli e Baez per la Cremonese trovano le chiusure decisive rispettivamente di Bianchetti e Brosco. Al fischio finale è 0-0: l'Ascoli aggancia Cosenza e Reggiana a 28 punti in terzultima posizione, la Cremonese sale a quota 36 alla pari con la Reggina.