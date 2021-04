Una visita a sorpresa per far sentire ancora una volta alla squadra il supporto e la vicinanza della società in un momento sicuramente delicato, dove i risultati che arrivano dal campo non sono in linea con le ambizioni del club. Alla vigilia della trasferta di campionato contro l’Ascoli (33^ giornata di Serie B, sabato alle ore 14 il fischio d’inizio), l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani si è recato a Monzello per la prima volta da quando è guarito dal Covid. Ha tenuto un breve discorso ai giocatori, ricordando che l’obiettivo da conquistare è quello della promozione diretta: un traguardo che sarà possibile centrare solo con una completa unità d'intenti tra squadra e allenatore in questo finale di stagione. Niente alibi legate alle assenze o altro, ma concentrazione massima per arrivare in Serie A dalla porta principale. Galliani, che durante la malattia e il ricovero ha detto di aver perso 10 kg, è apparso carico e in buona forma: non sarà presente sabato sugli spalti del Del Duca, ma l’obiettivo è quello di partecipare in prima persona alla successiva trasferta contro la Salernitana di martedì 20 aprile.