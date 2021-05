4/15 ©LaPresse

MONZA PROMOSSO IN SERIE A SE…

Discorso diverso per gli uomini di Brocchi, in ritardo di 2 punti dalla Salernitana e obbligati a vincere in casa contro il Brescia: sarà promozione diretta qualora i campani non riuscissero a fare i tre punti a Pescara. In caso di arrivo a pari punti chi è promosso è il Monza, avanti negli scontri diretti (due vittorie, 3-0 al Brianteo e 3-1 all’Arechi)