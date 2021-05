Il Lecce ha deciso per l'esonero di Eugenio Corini, che ha un contratto di ancora due anni con il club giallorosso. L'allenatore paga il negativo finale di stagione, in cui ha perso la promozione diretta ed è stato eliminato dai playoff contro il Venezia

Dopo l'eliminazione in semifinale playoff contro il Venezia, il Lecce ha deciso di cambiare allenatore. Il club giallorosso non ripartirà da Eugenio Corini, che verrà dunque esonerato dopo la mancata promozione in Serie A. Lo stesso allenatore si era detto onorato di allenare il Lecce, ma che avrebbe continuato soltanto in caso di totale condivisione con Pantaleo Corvino e il presidente Sticchi Damiani. La società ha però deciso di cambiare, nonostante il contratto triennale sottoscritto con Corini la scorsa estate. L'esonero è stato già comunicato all'allenatore, che concluderà quindi la sua avventura giallorossa dopo appena un anno.