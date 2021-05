Un risultato, quello dell’andata, che ha lasciato aperto il discorso, dato che il Lecce ha dalla sua il miglior piazzamento in classifica nella regular season, fattore determinante in caso di pareggio dopo le due sfide di andate e ritorno (non si contano i gol in trasferta). Oggi (fischio d’inizio alle 18.30) al Lecce “basta” dunque vincere (anche 1-0 o con un gol di scarto in generale) per raggiungere la finale playoff. Il Venezia si qualifica invece con un pareggio o una vittoria