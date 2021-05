L'ex centrocampista è stato ufficialmente annunciato dal club gialloblù. Per Maresca, reduce da una storica vittoria in Premier League 2 con l'Under 23 del Manchester City, contratto triennale e obiettivo Serie A

Il Parma ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà Enzo Maresca a guidare la squadra gialloblù nel prossimo campionato di Serie B . Reduce dall'esperienza con la formazione Under 23 del Manchester City terminata con la storica vittoria nella Premier League 2 - titolo mai vinto prima dai Citizens -, l'ex centrocampista è stato annunciato ufficialmente dalla società emiliana attraverso questa nota apparsa sul sito ufficiale: " Il Parma Calcio 1913 comunica che Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Parma Calcio. A Enzo, da parte del Presidente Kyle Krause e di tutto il Parma Calcio, i migliori auguri per questa sua nuova esperienza". Per lui contratto di tre anni , con l'obiettivo di riportare il club nella massima serie dopo la retrocessione arrivata nell'ultima stagione.

La carriera di Maresca

Una nuova avventura in panchina dunque per l'ex centrocampista classe '80, che in carriera ha vestito le maglie di West Bromwich, Juventus, Bologna, Piacenza, Fiorentina, Siviglia, Olympiacos, Malaga, Sampdoria, Palermo e Verona vincendo anche uno scudetto, due Coppe Uefa, una Supercoppa europea, una Supercoppa italiana, una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna e un campionato di Serie B. Appesi gli scarpini al chiodo, Maresca ha prima avuto un'esperienza da vice-allenatore in Serie B, all'Ascoli nel 2017, poi è diventato collaboratore tecnico di Vincenzo Montella al Siviglia nella stagione successiva. Nel 2018/19 è stato allenatore in seconda del West Ham, voluto fortemente da Manuel Pellegrini che lo aveva allenato ai tempi del Malaga. Infine il trionfo con i giovani del Manchester City nell'ultima stagione, con un titolo conquistato battendo ogni record di punti e di gol fatti. Adesso la nuova avventura al Parma.