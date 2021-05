Lecce, è ufficiale: Baroni è il nuovo allenatore

Dopo l'esonero di Eugenio Corini, il club giallorosso ha scelto il tecnico per la prossima stagione: sarà Marco Baroni a guidare il Lecce nel tentativo di ritornare in Serie A. Accordo di un anno con opzione per il secondo

Dopo la delusione per la mancata promozione diretta in Serie A e la successiva eliminazione in semifinale playoff, il Lecce riparte in vista del prossimo campionato di Serie B. E la società giallorossa ha deciso di farlo con Marco Baroni, che prenderà il posto di Eugenio Corini in panchina. Accordo già ufficializzato dal Lecce sul proprio sito ufficiale, con l'allenatore ex Benevento che ha firmato un contratto di un anno con opzione per il prolungamento anche per la stagione 2022/2023. A Barone, quindi, il compito di inseguire la Serie A alla guida della squadra giallorossa, di cui è stato anche calciatore tra il 1987 e il 1989 con 68 presenze e 5 reti.