È ufficiale il trasferimento di Rodrigo Palacio al Brescia: il club lombardo ha comunicato il tesseramento del "Trenza".

L'attaccante argentino nelle ultime quattro annate ha vestito la maglia del Bologna realizzando 20 gol in 127 presenze non scendendo mai sotto i 28 gettoni stagionali. Nella sua lunga e luminosa carriera tra Inter, Genoa e Boca Juniors, può vantare nel curriculum tre campionati argentini, una Coppa Sudamericana, una Copa Libertadores e tre Recopa Sudamericane. Con la maglia dell'Argentina ha disputato la finale dei Mondiali nel 2014 in Brasile.

Dalla Samp arriva in prestito Leris

Doppio rinforzo per il Brescia, che poche ore prima aveva comunicato il tesseramento a titolo temporaneo di Mehdi Léris: "Il centrocampista classe 1998 nella passata stagione ha vestito la maglia della Sampdoria. Il 23enne francese, di origini algerine, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Club blucerchiato".