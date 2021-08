Inizia con un big match la stagione 2021-2022 di Serie B. Al Benito Stirpe scendono in campo Frosinone e Parma. Buffon (in campo dal 1') sfida il suo ex compagno Grosso. Maresca all'esordio da allenatore in B. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 202 alle 20.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD