Serie B, calendario 11^ giornata. Una gara in 4K

Appuntamento con l’undicesima giornata della Serie B sui canali Sky e in streaming su NOW . E lunedì 1° novembre, un appuntamento da non perdere con il Serie B Day : tutte le 10 partite della giornata in programma, da seguire anche grazie a Diretta Gol per gli eventi in contemporanea, oltre agli studi di approfondimento condotti da Marina Presello con Daniele Barone.

La prima partita di Serie B in 4K HDR

A questo programma si aggiunge la novità della visione della Serie B in 4K HDR, con una selezione di 10 partite a stagione. La prima volta assoluta della Serie BKT in 4K HDR sarà in occasione di Benevento-Brescia, in programma lunedì dalle 12.30, live su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, oltre che Sky Sport 4K.

