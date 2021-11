Su Sky è Serie B Day: al via sei match, da poter seguire anche tutti contemporaneamente con Diretta Gol. Subito avanti il Monza e il Cittadella in casa della Reggina. Doppio vantaggio Lecce. 1-1 Frosinone-Crotone e Spal-Perugia. Avanti il Como. Alle 18 altre tre partite live su Sky. La Diretta Gol con tutti i match delle 15 in contemporanea su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

IL BRESCIA BATTE IL BENEVENTO - LA GUIDA TV