A distanza di 26 anni dall'esordio in Serie A con gli emiliani (19 novembre 1995), Buffon verrà omaggiato dal Parma con una maglia speciale in occasione della partita contro il Cosenza al Tardini. Ecco la stessa casacca indossata all'epoca dal 17enne Gigi, versione in chiave moderna con tanti richiami agli anni Novanta. Un tuffo nel passato per il capitano gialloblù, come indicato all'interno della divisa