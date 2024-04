Ennesima prova di forza del Psv Eindhoven, che asfalta 8-0 l'Heerenveen (record in trasferta nel campionato olandese) ed è a un passo dal titolo aritmetico. Un dominio assoluto quello dei biancorossi, che hanno superato quota 100 gol segnati in Eredivisie. Quali sono le squadre più prolifiche tra i top 10 tornei d'Europa? In classifica c'è anche l'Inter, ma è 'solo' ottava (dati Transfermarkt)

