Serie B, i recuperi della 18^ giornata

Dopo tre settimane di stop la Serie B è pronta a tornare in campo con Benevento-Monza e Lecce-Vicenza, recuperi della 18^ giornata di campionato. Le due partite non vennero disputate a causa di focolai Covid-19 scoppiati nei gruppi squadra dei brianzoli e dei vicentini: la programmazione tv

La Serie B è pronta per tornare in campo. Dopo tre settimane di stop a causa della decisione della Lega di rinviare le ultime due giornate del 2021 (originariamente in programma il 26 e il 29 dicembre) per i numerosi positivi al Covid-19 nei diversi club, la seconda serie italiana è pronta a fare il suo esordio nel nuovo anno. Si riparte con i recuperi delle due partite rinviate della 18^ giornata, Benevento-Monza e Lecce-Vicenza: entrambe le gare, in programma rispettivamente lo scorso 19 e 20 dicembre, non vennero disputate a causa dei focolai Covid scoppiati all'interno dei gruppi squadra di Monza e Vicenza.