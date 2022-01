Un'esperienza toccante, intensa e umanamente costruttiva. Così è stato definito dal presidente Mauro Balata l'incontro, svolto in mattinata, in Vaticano tra la famiglia della Serie B e Papa Francesco. Un appuntamento a cui hanno partecipato i vertici della Lega B, guidati dallo stesso Balata, diversi presidenti e numerosi rappresentanti dei club, ricevuti dal Sommo Pontefice in udienza nell'aula Paolo VI. Un incontro con colui che rappresenta una guida spirituale ed è contraddistinto da profondi valori sociali, che ha sempre visto nello sport e in particolare nel calcio un veicolo di condivisione comunitaria oltre che individuarne uno strumento per promuovere azioni di responsabilità sociale. Tutti principi che la Lega Serie B ha sempre condiviso e promosso attraverso la realizzazione di progetti strutturali, interventi diretti nei territori e con il sostegno a campagne contro il disagio sociale. Iniziative che sono state al centro di una relazione esposta al Santo Padre riportante le diverse azioni che la Lega serie B ha messo in campo in questi anni, da B come Bambini agli interventi per Genova, Amatrice e Lampedusa, fino alle numerose contribuzioni in epoca di pandemia e, inoltre, di supporto alle campagne, tra le tante altre, contro il bullismo, la violenza sulle donne e per la difesa dell'ambiente. L'incontro si è concluso con la consegna a Papa Francesco da parte di Balata di un pallone della Serie BKT e di un'immagine della Vergine quindi con la benedizione del Santo Padre alla delegazione e alle famiglie.