Filippo Inzaghi potrebbe restare alla guida del Brescia. C'è un nuovo colpo di scena nella vicenda che coinvolge l'allenatore emiliano, esonerato dal presidente Cellino dopo il pareggio contro il Cosenza. Sembrava fatta per il ritorno di Diego Lopez, ancora sotto contratto con il club, ma tutto è stato bloccato da una clausola. Nel contratto di Inzaghi, infatti, è presente una clausola che impedisce l'esonero nel caso in cui il Brescia si trovi dal primo all'ottavo posto in classifica, quindi tra la zona promozione e i play-off. I lombardi sono attualmente terzi: per questo motivo i legali di Inzaghi si sono subito messi al lavoro. Le parti in causa sono in attesa di pareri definitivi da parte degli organi competenti per sancire l'impossibilità di adottare il provvedimento e, di conseguenza, chiedere l'immediato reintegro.