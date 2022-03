La panchina di Filippo Inzaghi a Brescia è di nuovo a rischio. Il presidente Massimo Cellino sta valutando l'esonero dell'allenatore dopo il pareggio - il terzo consecutivo - contro il Pordenone. Una scena già vissuta nel corso di questa stagione. Era l'8 febbraio quando il presidente congedò Inzaghi parlando di "distanza di vedute incolmabile". Poi, però, il dietrofront perché nel contratto di Inzaghi è presente una clausola che impedisce l'esonero nel caso in cui il Brescia si trovi dal primo all'ottavo posto in classifica. Posizione che ancora oggi ricoprono i lombardi, quinti in Serie B a cinque punti dalla capolista Cremonese.

Sarà battaglia legale?

Inzaghi non ha ancora ricevuto comunicazioni, ma la decisione verrà presa nelle prossime ore. Cellino è in contatto con il direttore sportivo Marrocu per stabilire la strategia da attuare. C'è, infatti, il rischio di una battaglia legale per la clausola anti-esonero. Già nel precedente di febbraio il settore tecnico Figc aveva espresso parere negativo al tesseramento di un nuovo allenatore da parte del Brescia (in quel caso Diego Lopez). Una situazione complessa, ma Cellino è pronto ad affrontare eventuali contenziosi per poi concludere la stagione con un'altra guida tecnica.