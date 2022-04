Vicenza, esonerato Cristian Brocchi

Con una nota ufficiale pubblicata nella serata di lunedì, il club veneto ha ufficializzato l’addio all’allenatore, ingaggiato il 22 settembre scorso con la squadra ancora a 0 punti in Serie B. Oggi la squadra del presidente Stefano Rosso è al terz’ultimo posto in classifica, in coabitazione con il Cosenza a 25 punti. Nelle ultime tre partite il Vicenza ha incamerato solo un punto

Cristian Brocchi non è più l’allenatore del Vicenza , decisiva per lui la sconfitta contro il Benevento. È stato il club veneto a ufficializzarlo con una nota nella serata di lunedì. "La Società LR Vicenza comunica – si legge - che nella serata odierna Cristian Brocchi è stato sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi anche i suoi collaboratori tecnici. Il club desidera ringraziare mister Brocchi e lo staff per la dedizione, la serietà e l’impegno profuso in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro".

La storia di Brocchi a Vicenza

L’ex Milan e Monza ha iniziato la sua avventura in Veneto il 22 settembre scorso in sostituzione di Domenico Di Carlo, con la squadra ferma ancora a zero punti in classifica. In 29 giornate ha raccolto 25 punti, che la relegano al momento al terz’ultimo posto in coabitazione con il Cosenza e quindi in zona playout.